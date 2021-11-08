Беларусь и Россия подписали межправсоглашение о сотрудничестве в области перевозки ядерных материалов

Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев подписали соглашение между правительствами двух стран о сотрудничестве в области перевозки ядерных материалов. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.
Фото: пресс-служба Министерства энергетики
Документ заключен в рамках реализации союзной программы в области атомной энергетики, утвержденной главами государств 4 ноября.
Отмечается, что соглашение определяет порядок перевозки ядерных материалов между странами.
Во время встречи, которая состоялась в Москве, Виктор Каранкевич и Алексей Лихачев обсудили ход реализации проекта по строительству БелАЭС, а также вопросы дальнейшего сотрудничества Беларуси и госкорпорации "Росатом".