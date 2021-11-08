Беларусь и Россия подписали межправсоглашение о сотрудничестве в области перевозки ядерных материалов

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пресс-служба Министерства энергетики

Документ заключен в рамках реализации союзной программы в области атомной энергетики, утвержденной главами государств 4 ноября.Отмечается, что соглашение определяет порядок перевозки ядерных материалов между странами.Во время встречи, которая состоялась в Москве, Виктор Каранкевич и Алексей Лихачев обсудили ход реализации проекта по строительству БелАЭС, а также вопросы дальнейшего сотрудничества Беларуси и госкорпорации "Росатом".