SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.45
EUR: 2.83
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Беларусь и Россия подписали межправсоглашение о сотрудничестве в области перевозки ядерных материалов

Беларусь и Россия подписали межправсоглашение о сотрудничестве в области перевозки ядерных материалов

Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев подписали соглашение между правительствами двух стран о сотрудничестве в области перевозки ядерных материалов. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.  

Фото: пресс-служба Министерства энергетики

Документ заключен в рамках реализации союзной программы в области атомной энергетики, утвержденной главами государств 4 ноября. 

Отмечается, что соглашение определяет порядок перевозки ядерных материалов между странами. 

Во время встречи, которая состоялась в Москве, Виктор Каранкевич и Алексей Лихачев обсудили ход реализации проекта по строительству БелАЭС, а также вопросы дальнейшего сотрудничества Беларуси и госкорпорации "Росатом".
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы