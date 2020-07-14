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Беларусь и Россия планируют подписать сегодня пакет документов в энергетической сфере

Беларусь и Россия планируют подписать сегодня пакет документов в энергетической сфере. Об этом заявил Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин во время переговоров с Премьер-министром Беларуси Романом Головченко в Москве.


– В ходе Вашего визита будут подписаны очень важные документы – это сооружение Белорусской АЭС и сотрудничество в нефтяной сфере. Уверен, сегодня все соответствующие документы оформим. Убежден, что наши переговоры будут успешными и конструктивными.

Михаил Мишустин обратил внимание, что очень важно, что свой первый визит в качестве Премьер-министра Роман Головченко начал с Российской Федерации.

– Мы видим в этом еще одно очень важное подтверждение особого братского характера российско-белорусских отношений и обоюдной заинтересованности в поступательном развитии нашего сотрудничества, углублении интеграции в рамках Союзного государства. Несмотря на коронавирус, мы находимся в постоянном диалоге с нашими белорусскими коллегами и партнерами. Президент Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались 24 июня в Москве и 30 июня в Ржеве. Это было посвящено событиям в связи с празднованием 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне. И хочу попросить Вас передать теплый привет и наилучшие пожелания уважаемому Александру Григорьевичу Лукашенко.

Председатель Правительства России отметил, что белорусско-российские отношения охватывают широкий спектр направлений. И подчеркнул, что в целом торгово-экономическое сотрудничество развивается успешно.

– Если смотреть прошлый год, то наш товарооборот превысил 35,5 миллиарда долларов. Конечно, с января по май немножко у нас товарооборот уменьшился. И связано это с объективными причинами, и в первую очередь с коронавирусной инфекцией. Кстати, характерно, что российский экспорт в Беларусь уменьшился на 31,9 процента, а белорусский экспорт в Россию – всего на 7 процентов. Это означает, что в этих непростых условиях наши белорусские партнеры успешно работают на нашем рынке, что мы приветствуем. И полагаю, что совместными усилиями мы выправим ситуацию по концу года с товарооборотом. Настроены на слаженную и партнерскую совместную работу.

Михаил Мишустин также подчеркнул, что Беларусь для него братская и по-настоящему родная земля.

– За последнее время по линии Правительства России были приняты важнейшие решения, позволившие нам создать условия для дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества. Рассчитываю, что и в Правительстве Беларуси под Вашим руководством будет выстраиваться работа в самом конструктивном русле. Хотел бы обратить особое внимание на важность углубления интеграции в рамках Союзного государства. Это наше серьезное достояние совместное, гарантирующее гражданам России и Беларуси широкие экономические и гуманитарные права. И раскрытие созидательного потенциала Союзного договора позволит нам создать, я считаю, качественно новые условия для экономического взаимодействия и реализации крупных совместных проектов.

В качестве примера он привел проект сооружения Белорусской АЭС по российскому проекту:

У нас есть реальные возможности для активной работы в области науки и технологий, цифровой экономики. Вы сегодня познакомитесь с теми решениями и разработками, которые есть в арсенале Правительства России, связанными с государственным управлением, управлением национальными проектами и другими различными проектами. Я буду рад поделиться всем, что возможно, и, конечно, услышать о том, какие есть решения в Беларуси.

Фото: БЕЛТА


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