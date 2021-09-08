Беларусь и Россия обсуждают увеличение объемов транзита грузов через территорию двух государств. Об этом заявил журналистам генеральный директор – председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров. Сегодня в Минске он провел встречу с Премьер-министром Беларуси Романом Головченко.
– Активно идет взаимодействие по железнодорожному транспорту. У нас хорошие исторические взаимоотношения. Мы обладаем уникальными технологическими возможностями. Многие коллеги нам завидуют, а специалисты учатся. Скорость движения по территории транзита в России и Беларуси в несколько раз выше, чем в Европе. Если у нас в среднем в сутки порядка тысячи километров проходит контейнер, то в Европе – порядка 200 километров. Сейчас транзит растет десятками процентов. Произошло удорожание перевозки по морю, а ситуация в Суэцком канале подтвердила, что наземный транспорт самый надежный. Сейчас стоит задача нарастить транзит до 1 миллиона контейнеров. Сегодня эта цифра составляет около 600 тысяч.
Отвечая на вопрос о возможности перевалки белорусского калия по железной дороге до порта в Мурманске, Олег Белозеров сказал:
– С нашими коллегами мы обсуждаем все вопросы. У нас нет друг от друга секретов, но есть режим очень хорошего взаимодействия. Поэтому любой вопрос, который будет поставлен, мы будем обсуждать.
Говоря о количестве пассажирских перевозок, глава РЖД отметил, что оно постепенно восстанавливается. По его словам, сегодня очень востребованы скоростные поезда, курсирующие между Минском и Москвой.
– Дневные скоростные поезда, курсирующие между Минском и Москвой, очень востребованы. Сейчас мы реализуем наши планы по увеличению количества пассажиров, увеличению составности с 5 вагонов до 10. Планируем и в дальнейшем объединять наши усилия, чтобы создать максимально комфортные условия для наших пассажиров, возможно, рассмотрим вариант создания совместной компании, – резюмировал Олег Белозеров.
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