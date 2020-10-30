Это происходит 30 октября в Бресте в рамках заседания коллегий спортивных министерств двух стран, в котором принимают участие министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук и министр спорта России Олег Матыцин. Информация о мероприятии опубликована на официальном сайте Минспорта Беларуси.
На заседании обсуждают особенности подготовки спортивного резерва на региональном уровне, а также цифровую трансформацию сферы физической культуры и спорта. Отдельное внимание уделяется взаимодействию по вопросам международной спортивной повестки. Кроме того, сообщается, что белорусские участники на мероприятии поделятся опытом функционирования спортивной отрасли в рамках неблагоприятной эпидемиологической ситуации, вызванной COVID-19.
По итогам заседания планируется подписать ряд документов, которые призваны повысить эффективность сотрудничества, в том числе в области противодействия применению допинга в спорте и борьбе с ним.
Опубликовано:
193
Беларусь и Россия обсуждают сотрудничество в области спорта
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ