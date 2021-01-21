Это произошло в рамках встречи министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Собеседники обсудили актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества. Также стороны уделили внимание теме дальнейшего взаимодействия двух стран в рамках Союзного государства, интеграционных объединений и международных организаций.
Фото: МИД
Опубликовано:
671
Беларусь и Россия обсудили взаимодействие в рамках Союзного государства
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter