Это произошло в рамках встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России Владимира Семашко и министра энергетики Беларуси Виктора Каранкевича с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства энергетики.
Как отметили в ведомстве, на встрече собеседники обсудили вопросы белорусско-российского сотрудничества в газовой сфере в 2021 году. В Минэнерго подчеркнули, что «встреча прошла в конструктивном ключе».
Цена на российский газ в 2020 году для Беларуси составляет $ 127 за 1 тыс. куб. м, уточняет БЕЛТА.
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Беларусь и Россия обсудили сотрудничество в газовой сфере в 2021 году
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Фото: Виталий ГИЛЬ