Беларусь и Россия намерены провести конкурс технопарков Союзного государства

Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси, Ассоциация кластеров и технопарков России и Постоянный комитет Союзного государства планируют провести конкурс технопарков для поддержки инновационного молодежного предпринимательства в Беларуси и России, передает БЕЛТА.
На пленарном заседании Форума проектов программ Союзного государства – Х Форуме вузов инженерно-технологического профиля России и Беларуси председатель ГКНТ Александр Шумилин отметил, что технопарк – яркий пример развития вузовской инфраструктуры коммерциализации знаний, поэтому идея провести конкурс является актуальной и своевременной.
– По итогам конкурса мы определим лучшие научно-технологические парки в наших странах, резидентам которых будет оказана поддержка по внедрению результатов научно-технической деятельности и освоению производства промышленной продукции, созданной прежде всего по научно-техническим программам Союзного государства, – обратил внимание Александр Шумилин.
По его словам, в нынешнем году ГКНТ совместно с Ассоциацией кластеров и технопарков России и Постоянным комитетом Союзного государства создан единый реестр технопарков СГ, в который на сегодняшний день вошли 28 ведущих субъектов инновационной инфраструктуры Беларуси и России. В настоящий момент разрабатывается портал геоинформационной системы "Единый реестр технопарков Союзного государства", благодаря которому потенциальные инвесторы смогут выбирать наиболее привлекательные условия работы, а также оперативно находить партнеров для реализации совместных проектов как в Беларуси, так и в России.
Для вовлечения молодежи в инновационное предпринимательство и деятельность ГКНТ активно занимается формированием и развитием инновационной инфраструктуры. В настоящее время сеть субъектов инновационной инфраструктуры охватывает все областные центры, города Барановичи, Новополоцк, Пинск, Горки, Скидель и Борисовский район, в том числе 18 технопарков, которые оказывают содействие научным организациям в передаче технологий в экономику, в создании новых инновационных производств.
Фото: БЕЛТА