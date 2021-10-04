Беларусь и Россия на встрече городов-побратимов в Жодино обсудят расширение взаимодействия

Тема предстоящей встречи – "Побратимство как важный потенциал укрепления Союзного государства Беларуси и России и единства народов".Участниками станут руководители городских и районных администраций, общественных и молодежных организаций городов-побратимов и партнеров двух стран. Работа пройдет в формате пленарного заседания, секций, а также участия в мероприятиях, посвященных Году народного единства. Кроме того, состоится посещение предприятий и организаций в Жодино.В числе тем, предложенных к обсуждению Белорусской общественной организацией "Породненные города", – экономика и бизнес, поощрение взаимных инвестиций, расширение производственной кооперации. Будет также обсуждаться взаимодействие в социальной сфере, развитие инфраструктуры, а также культурное, образовательное сотрудничество и побратимство как платформа для совершенствования работы с молодежью.Партнерские пары представят наиболее интересные и результативные совместно реализуемые проекты.Предыдущая встреча городов-побратимов Беларуси и России состоялась в марте 2017 года в Могилеве. В ней участвовали около 150 человек.