Беларусь и Россия договорились о координации действий на международной арене

На заседании были рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества двух стран в разных сферах, а также на международной арене. Как отметили в МИД, особое внимание участники заседания уделили перспективам снятия ограничений на передвижение на белорусско-российской границе с учетом необходимости безусловного соблюдения мер профилактики COVID-19.– отметили в ведомстве.Также в ходе дискуссии рассмотрели вопросы взаимодействия в области информационной безопасности. Кроме того, как добавили в МИД, участники заседания подтвердили приоритетный характер совместной работы по противодействию фальсификации истории и героизации нацизма.– дополнили в ведомстве.Сообщается, что на заседании был рассмотрен ход выполнения Программы согласованных действий в области внешней политики государств – участников Договора о создании Союзного государства на 2020 –2021 годы, намечены шаги по ее дальнейшей совместной реализации.– подытожили в МИД.