Беларусь и Россия договорились о координации действий на международной арене

Это произошло по итогам совместного заседания коллегий МИД Беларуси и России под руководством министров иностранных дел двух стран Владимира Макея и Сергея Лаврова, сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
На заседании были рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества двух стран в разных сферах, а также на международной арене. Как отметили в МИД, особое внимание участники заседания уделили перспективам снятия ограничений на передвижение на белорусско-российской границе с учетом необходимости безусловного соблюдения мер профилактики COVID-19.
«В ходе мероприятия предметно обсуждены различные аспекты отношений Беларуси и России с Европейским союзом, участие двух стран в операциях ООН по поддержанию мира, перспективы подключения ОДКБ к миротворческой деятельности ООН, координация в рамках ЕАЭС работы по сопряжению интеграционных процессов на евразийском пространстве в интересах формирования Большого Евразийского партнерства», – отметили в ведомстве.
Также в ходе дискуссии рассмотрели вопросы взаимодействия в области информационной безопасности. Кроме того, как добавили в МИД, участники заседания подтвердили приоритетный характер совместной работы по противодействию фальсификации истории и героизации нацизма.
«Белорусская сторона выразила благодарность за оказанную Россией политическую и информационную поддержку в условиях внешнего давления на Беларусь и попыток дестабилизировать обстановку в нашей стране. Стороны заявили о готовности совместно противостоять любому вмешательству извне во внутренние дела», – дополнили в ведомстве.
Сообщается, что на заседании был рассмотрен ход выполнения Программы согласованных действий в области внешней политики государств – участников Договора о создании Союзного государства на 2020 –2021 годы, намечены шаги по ее дальнейшей совместной реализации.
«По итогам мероприятия принято Постановление совместного заседания коллегий. Руководители делегаций подписали План консультаций между МИД Беларуси и МИД России на 2021 год, в котором определены ключевые направления дальнейшего развития сотрудничества внешнеполитических ведомств двух стран и координации их действий на международной арене», – подытожили в МИД.
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