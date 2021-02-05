Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Корея Андрей Попков провел встречу с председателем Комитета по иностранным делам и объединению Национальной ассамблеи Республики Корея Сон Ён Гилем. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии.
«Стороны отметили необходимость развития взаимодействия по широкому кругу вопросов, включая сотрудничество в области инноваций, цифровой экономики, высоких технологий, содействие развитию контактов между малым и средним бизнесом двух государств», - рассказали а посольстве Беларуси в Республике Корея.
Также состоялся обмен мнениями о перспективах развития двусторонней договорно-правовой базы. Участники встречи обсудили приоритеты межпарламентского сотрудничества и планы на 2021-2022 годы.
Фото посольства Беларуси в Республике Корея
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Беларусь и Республика Корея считают важным развитие взаимодействия в сфере цифровой экономики и высоких технологий
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