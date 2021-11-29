Беларусь и Республика Корея обсудили перспективы проведения двухсторонних мероприятий

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Собеседники обсудили перспективы проведения двусторонних мероприятий, включая очередное заседание Совместного комитета Республики Беларусь и Республики Корея и консультации между министерствами иностранных дел, а также взаимодействие в рамках "Новой северной политики".Николай Борисевич довел информацию о подходах и практических шагах белорусской стороны по урегулированию кризиса беженцев на белорусско-польской границе.