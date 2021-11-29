Беларусь и Республика Корея обсудили перспективы проведения двухсторонних мероприятий

Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Николай Борисевич 29 ноября встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в Республике Беларусь Тхэ Чжун Ёлем. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Фото: mfa.gov.by
Собеседники обсудили перспективы проведения двусторонних мероприятий, включая очередное заседание Совместного комитета Республики Беларусь и Республики Корея и консультации между министерствами иностранных дел, а также взаимодействие в рамках "Новой северной политики".
Николай Борисевич довел информацию о подходах и практических шагах белорусской стороны по урегулированию кризиса беженцев на белорусско-польской границе.