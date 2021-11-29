SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.56
EUR: 2.88
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Беларусь и Республика Корея обсудили перспективы проведения двухсторонних мероприятий

Беларусь и Республика Корея обсудили перспективы проведения двухсторонних мероприятий

Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Николай Борисевич 29 ноября встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в Республике Беларусь Тхэ Чжун Ёлем. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства. 

Фото: mfa.gov.by

Собеседники обсудили перспективы проведения двусторонних мероприятий, включая очередное заседание Совместного комитета Республики Беларусь и Республики Корея и консультации между министерствами иностранных дел, а также взаимодействие в рамках "Новой северной политики".

Николай Борисевич довел информацию о подходах и практических шагах белорусской стороны по урегулированию кризиса беженцев на белорусско-польской границе.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы