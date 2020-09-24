В Государственном таможенном комитете прошла встреча председателя ГТК Юрия Сенько с послом Республики Корея в Беларуси Тхэ Чжун Ёлем, сообщается на официальном сайте ГТК.
Стороны обсудили вопросы взаимодействия. В частности, особое внимание уделили степени готовности к подписанию Соглашения между правительствами двух стран о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах.
Сейчас проект документа находится в обоих государствах на стадии проведения внутригосударственных процедур, которые необходимы для подписания.
Также в ГТК сообщили, что по итогам сегодняшней встречи корейская сторона передала таможенной службе Беларуси костюмы для защиты от COVID-19.
Фото: ГТК
Опубликовано:
444
Беларусь и Республика Корея готовятся подписать соглашение о сотрудничестве в таможенной сфере
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter