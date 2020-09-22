Беларусь и Приморский край РФ связывают давние, и не только экономические, но, как оказалось, и родственные, исторические связи. Ведь, по словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, 30 процентов населения края имеют белорусские корни.
Во время рабочего визита делегации этого российского региона в нашу страну гости возложили цветы к монументу Победы.
На встрече с журналистами в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Олег Николаевич подчеркнул:
– Для нас очень важно патриотическое воспитание нашей молодежи. Мы хотим отправить школьников по тем памятникам Великой Отечественной войны, которые есть в Беларуси. Это Буйничское поле, Брестская крепость, Хатынь… Ведь именно здесь, в Беларуси, проходили самые тяжелые оборонительные бои, и ваша республика пережила очень много горя. На нашей территории не было военных действий, все операции проходили за пределами Приморского края. Тем не менее нашим ребятам важно знать о подвигах своих дедов и прадедов, воевавших здесь, на белорусской земле.
Фото: БЕЛТА
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Беларусь и Приморский край России объединяют родственные и исторические связи
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