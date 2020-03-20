Беларусь и Польша обсудили поставки энергоресурсов

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей во время видеоконференции с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем и уполномоченным польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петром Наимским обсудил тему поставок энергоресурсов, передает БЕЛТА.

— Мы обсуждали в соответствии с установками Главы государства вопросы диверсификации поставок энергоресурсов с участием польской стороны, — сказал Владимир Макей.

По его словам, речь шла о конкретных проектах. У сторон есть понимание, что необходимо двигаться дальше.

— Результаты могут быть в ближайшее время, — заявил министр.

Стороны также обсудили другие вопросы двустороннего сотрудничества, взаимодействия на международных площадках.