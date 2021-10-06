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Беларусь и Пермский край заинтересованы в расширении сотрудничества в нефтегазовом секторе и промышленности

Беларусь и Пермский край выразили готовность расширить сотрудничество в нефтегазовом секторе и промышленности. Такая информация размещена на сайте Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты.


Отмечается, что речь об этом шла во время круглого стола с участием представителей белорусских и пермских предприятий и организаций.

"Стороны рассмотрели возможности для расширения торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Пермского края в нефтегазовом секторе и промышленности. После выступлений и презентаций состоялись более детальные двусторонние переговоры", – уточняется в сообщении.

В мероприятии участвовали заместитель генерального директора по внешнеэкономическим связям Минского отделения БелТПП Ирина Иванова, руководитель Центра поддержки экспорта Пермского края Вероника Бажгина и представители десяти белорусских и пермских предприятий.

Кроме того,  на базе Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты пермские предприниматели провели двусторонние переговоры на предприятиях Минска, Могилевской и Гомельской областей, а также переговоры в формате видеоконференций с предприятиями Гродно и Новополоцка.

Фото: tppm.by
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