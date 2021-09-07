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Беларусь и Пакистан обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Исламской Республике Пакистан Андрей Метелица 7 сентября встретился с заместителем министра иностранных дел Пакистана Мухаммадом Тариком. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе МИД. 

Фото: mfa.gov.by

Собеседники обсудили конкретные шаги по реализации договоренностей, достигнутых в ходе пятого раунда политических консультаций на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств Беларуси и Пакистана, включая подготовку значимых двусторонних мероприятий и встреч на различных уровнях.

Особое внимание было уделено вопросам организации запланированного на сентябрь текущего года визита в Беларусь спикера национальной ассамблеи парламента Пакистана Асада Кайсера, а также проведения совместной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству.
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