Беларусь и Пакистан обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

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Собеседники обсудили конкретные шаги по реализации договоренностей, достигнутых в ходе пятого раунда политических консультаций на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств Беларуси и Пакистана, включая подготовку значимых двусторонних мероприятий и встреч на различных уровнях.Особое внимание было уделено вопросам организации запланированного на сентябрь текущего года визита в Беларусь спикера национальной ассамблеи парламента Пакистана Асада Кайсера, а также проведения совместной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству.