Сегодня состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Исламской Республике Пакистан Андрея Метелицы со спикером Национальной ассамблеи Парламента Пакистана Асадом Кайсером, сообщили sb.by в пресс-службе внешнеполитического ведомства нашей страны.
Стороны обсудили состояние отношений между Беларусью и Пакистаном, а также пути активизации двустороннего межпарламентского взаимодействия.
Глава белорусской дипломатической миссии возобновил Асаду Кайсеру приглашение Председателя Палаты представителей Национального собрания Владимира Андрейченко посетить Беларусь.
Фото: МИД
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Беларусь и Пакистан обсудили состояние отношений между странами и пути активизации двустороннего межпарламентского взаимодействия
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