Беларусь и Пакистан обсудили конкретные пути наращивания сотрудничества

Сегодня состоялись переговоры Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Исламской Республике Пакистан Андрея Метелицы с заместителем министра иностранных дел Пакистана по делам Европы Аманом Рашидом, сообщили sb.by в пресс-службе внешнеполитического ведомства нашей страны.
«Стороны обменялись информацией о состоянии и перспективах развития отношений между Минском и Исламабадом. В этом контексте обсуждены конкретные пути наращивания белорусско-пакистанского сотрудничества», – говорится в сообщении.
В ходе переговоров приоритетное внимание уделено планируемым двусторонним мероприятиям, включая визиты на высшем и высоком уровне, политические консультации между министерствами иностранных дел, межпарламентские встречи, заседания профильных комиссий, встречи рабочих групп по промышленности, сельскому хозяйству и фармацевтике.
Фото: МИД
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