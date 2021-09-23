Беларусь и Пакистан обсудили активизацию взаимодействия по линии МВД

23 сентября 2021 года состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Исламской Республике Пакистан Андрея Метелицы с Секретарем Министерства внутренних дел Пакистана (в ранге Первого заместителя Министра) Йосафом Насимом Кохаром. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-пакистанских отношений. Глава белорусской дипмиссии информировал собеседника о либерализации Беларусью визового режима, в том числе для граждан Пакистана. Собеседники согласились, что данная дружественная инициатива активизирует развитие двусторонних отношений, в том числе расширение деловых контактов и туристических обменов.
Во время беседы были рассмотрены и пути активизации взаимодействия по линии министерств внутренних дел Беларуси и Пакистана. Стороны договорились о проведении консультаций для совершенствования соответствующей двусторонней договорно-правовой базы.
Фото: МИД Беларуси