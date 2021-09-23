Беларусь и Пакистан обсудили активизацию взаимодействия по линии МВД

Стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-пакистанских отношений. Глава белорусской дипмиссии информировал собеседника о либерализации Беларусью визового режима, в том числе для граждан Пакистана. Собеседники согласились, что данная дружественная инициатива активизирует развитие двусторонних отношений, в том числе расширение деловых контактов и туристических обменов.Во время беседы были рассмотрены и пути активизации взаимодействия по линии министерств внутренних дел Беларуси и Пакистана. Стороны договорились о проведении консультаций для совершенствования соответствующей двусторонней договорно-правовой базы.Фото: МИД Беларуси