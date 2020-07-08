Беларусь и Оренбургская область заинтересованы в развитии сотрудничества

Беларусь и Оренбургская область (Россия) заинтересованы в развитии сотрудничества. Об этом информировали в пресс-службе концерна "Беллегпром" по итогам заседания совместной рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Оренбургской области, которое прошло в режиме видеоконференции, пишет БЕЛТА.

Участники встречи проанализировали итоги торгово-экономического сотрудничества в 2019 году и в январе – апреле нынешнего года, ход выполнения плана мероприятий на 2018–2020 годы по реализации соглашения между правительствами Беларуси и Оренбургской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Также стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в области сельского хозяйства, промышленности, строительства и реализации совместных проектов.

Глава "Беллегпрома" Татьяна Лугина отметила, что Оренбуржье для Беларуси – один из приоритетных партнеров на территории России. Она выразила уверенность, что снятие ограничений, вызванных пандемией, позволит активизировать сотрудничество по всем направлениям и к концу текущего года, который является итоговым в подписанном плане по взаимодействию сторон, подойти с достойными результатами.

Первый вице-губернатор – первый заместитель председателя правительства Оренбургской области – министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности области Сергей Балыкин подчеркнул: "Беларусь и Оренбургская область – надежные стратегические партнеры, которые взаимодействуют по всем направлениям экономического развития и постоянно ищут новые векторы сотрудничества".

Российские партнеры отметили, что сельскохозяйственная техника МТЗ, дорожные и коммунальные машины МАЗа и "Амкодора", продукция предприятий "Беллегпрома", белорусская косметика неизменно пользуются спросом. Правительство Оренбургской области предложило создать на площадке существующего в регионе Центра поддержки экспорта виртуальный шоурум, где будет представлена продукция белорусских производителей.

Участники встречи выразили готовность углубить сотрудничество в сфере образования, а белорусская сторона – поделиться наработками в части животноводства и растениеводства, строительства сельскохозяйственных объектов.

Заместитель министра промышленности Беларуси Дмитрий Харитончик отметил, что есть возможности для расширения поставок пассажирской техники в Оренбуржье, и рассказал о том, что сейчас проходит испытания новый электробус производства МАЗ. К концу года российские партнеры смогут получить коммерческое предложение по поставкам этого транспортного средства.

В завершении видеоконференции Татьяна Лугина высоко оценила ежегодный международный форум "Оренбуржье – сердце Евразии", поблагодарила российских партнеров за активную позицию во взаимодействии и пригласила их принять участие в VII Форуме регионов Беларуси и России, который пройдет в сентябре в Минске и Минской области.

С белорусской стороны в заседании приняли участие сопредседатель совместной рабочей группы, председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина, руководитель отделения посольства Беларуси в Уфе Петр Балтрукович, замминистра промышленности Дмитрий Харитончик, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Алла Ломакина, замминистра архитектуры и строительства Олег Швец, руководство Белорусской цементной компании, МАЗ, МТЗ, "Могилевлифтмаша" и "Гомсельмаша".

Российскую сторону представляли первый вице-губернатор – первый заместитель председателя правительства Оренбургской области – министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности области Сергей Балыкин, первый замминистра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей этой области Наталья Струнцова, заместитель министра промышленности и энергетики Оренбургской области Дмитрий Кулаков, представители Министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта этого региона, Оренбургского государственного аграрного университета, а также АО "Оренбургские минералы".