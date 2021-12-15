SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 2.85
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Беларусь и Омская область заключат соглашение о сотрудничестве

Беларусь и Омская область заключат соглашение о сотрудничестве

Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 14 декабря 2021 года № 717, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Фото: БЕЛТА

– Совет Министров постановляет принять предложение Министерства иностранных дел, согласованное с Министерством юстиции и другими заинтересованными, о заключении соглашения между Правительством Беларуси и Правительством Омской области (Российская Федерация) о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и гуманитарной сферах, – говорится в документе.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы