Беларусь и Омская область заключат соглашение о сотрудничестве

Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 14 декабря 2021 года № 717, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
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– Совет Министров постановляет принять предложение Министерства иностранных дел, согласованное с Министерством юстиции и другими заинтересованными, о заключении соглашения между Правительством Беларуси и Правительством Омской области (Российская Федерация) о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и гуманитарной сферах, – говорится в документе.