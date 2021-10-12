Беларусь и Оман рассмотрели перспективы развития политического и торгово-экономического сотрудничества двух стран

Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник 12 октября принял участие во 2-й министерской встрече стран – участниц Группы друзей в защиту Устава ООН, которая прошла в Белграде в рамках Совещания высокого уровня, посвященного 60-летию создания Движения неприсоединения. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства нашей страны.
В ходе встречи Сергей Алейник подчеркнул актуальность соблюдения государствами принципов и целей Устава ООН, являющегося краеугольным документом в архитектуре международного права. Заместитель министра сделал акцент на необходимости принятия совместных усилий по противодействию односторонним принудительным мерам, представляющим угрозу как устойчивому развитию государств, так и непосредственно их суверенитету и безопасности.
По итогам встречи Группы друзей принята совместная политическая декларация с целью подтверждения совместных усилий, направленных на защиту целей и принципов, закрепленных в Уставе ООН.
На встрече Сергея Алейника с заместителем министра иностранных дел Султаната Оман Халифой бен Али бен Иссой аль-Харти были рассмотрены перспективы развития политического и торгово-экономического сотрудничества двух стран. Особое внимание уделено активизации контактов между государствами, организации визитов на различных уровнях. Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.
Тематика расширения двустороннего взаимодействия и взаимной поддержки на многосторонних площадках была обсуждена со старшим политическим советником президента Эритреи Йеманом Гебреабом и Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Бахрейн в России Ахмедом Аль-Саати.
Фото: МИД