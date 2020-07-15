Беларусь и Объединенный институт ядерных исследований в Дубне согласовали контракты на сумму более 400 тысяч долларов

Беларусь и Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ), который находится в наукограде Дубна Московской области России, согласовали контракты на поставку высокотехнологичного оборудования и выполнение работ на общую сумму свыше 400 тысяч долларов. Об этом на заседании Координационного совета по сотрудничеству с ОИЯИ сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин.
Фото: архив БЕЛТА
По его словам, в первой половине текущего года с институтом уже подписано и согласовано контрактов на общую сумму свыше 1200 тысяч долларов. Основная часть контрактов и научно-исследовательских работ, выполняемых белорусскими организациями, реализуется в рамках флагманского международного проекта класса мегасайенс NICA (Nuclotron-based Ion Collider Facility), направленного на изучение фундаментальных свойств сверхплотного состояния барионной материи, а также высоких температур и плотностей ядерного вещества, создаваемых при столкновении тяжелых ионов. «Для мегасайенс-проекта NICA успешно продолжаются работы по созданию сверхпроводящего ниобиевого резонатора: создан медный прототип, начаты его испытания. Эти работы выполняются в коллаборации ОИЯИ, Научно-исследовательским институтом ядерных проблем БГУ, Физико-техническим институтом НАН Беларуси, БГУИР и Национальным исследовательским ядерным университетом «МИФИ». Кроме того, разработан и поставлен ряд уникальных узлов механики и электроники для мюонного детектора CMS в ЦЕРНе», – цитирует Александра Шумилина официальный сайт ГКНТ.
Глава комитета также отметил, что белорусские ученые непосредственно участвуют в создании конструкции многофункционального детектора ускорительного комплекса NICA: выполняется прецизионная механическая обработка полуярм магнитной системы; ведутся разработки сверхпроводящих резонаторов; поставляется заказная электроника. «Часть научно-технических работ традиционно направлена на участие в двух крупнейших экспериментах Европейской организации ядерных исследований (CERN) – «Компактный мюонный соленоид» и проект ATLAS, для которых поставляются сегменты панелей охлаждения, модули защиты электроники, элементы механических конструкций», – пояснил председатель ГКНТ.
Важнейшим направлением сотрудничества с ОИЯИ является работа со студентами и молодыми учеными. Ежегодно более 10 студентов и магистрантов из Беларуси проводят международные практики в Учебно-научном центре Объединенного института ядерных исследований. Они участвуют также в проведении международной школы-конференции «Актуальные проблемы физики микромира».
Объединенный институт ядерных исследований – международная межправительственная научно-исследовательская организация, созданная в целях объединения усилий, научного и материального потенциала государств-членов для изучения фундаментальных свойств материи. Членами ОИЯИ являются 18 стран, среди которых и Беларусь. Главные решения по деятельности Объединенного института ядерных исследований принимаются высшим органом управления ОИЯИ – Комитетом полномочных представителей правительств государств – членов ОИЯИ. Каждое государство – член ОИЯИ имеет одного представителя в этом комитете.
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Беларусь и Объединенный институт ядерных исследований в Дубне согласовали контракты на сумму более 400 тысяч долларов
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