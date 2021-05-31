Сегодня заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Норвегия в Литовской Республике и Республике Беларусь (по совместительству) Уле Терье Хорпестадом, сообщили sb.by в пресс-службе внешнеполитического ведомства нашей страны.
«В ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, а также обсудили перспективные направления белорусского-норвежского сотрудничества», – говорится в сообщении.
Фото: МИД
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Беларусь и Норвегия обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества
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