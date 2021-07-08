Беларусь и Нигерия обсудили сотрудничество в нескольких сферах

7 июля 2021 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Федеративной Республике Нигерия Вячеслава Бриля с секретарем федерального правительства Нигерии Боссом Мустафой. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
В ходе встречи обсужден широкий комплекс вопросов белорусско-нигерийского взаимодействия в различных сферах, включая сельское хозяйство, нефтедобычу и нефтепереработку.
Нигерийская сторона выразила заинтересованность в развитии сотрудничества с Республикой Беларусь в упомянутых сферах, а также в области образования и информационно-коммуникационных технологий. Б.Мустафа положительно отметил факт подписания белорусской стороной меморандумов о сотрудничестве с нигерийскими штатами Бенуэ, Имо и Экити, а также усилия посольства Беларуси по налаживанию взаимодействия двух стран в области профессионально-технического образования в рамках меморандума о сотрудничестве с Национальным директоратом по вопросам занятости Нигерии.
В ходе встречи Посла В.Бриля с министром сельского хозяйства и развития сельских районов Нигерии Муххамадом Сабо Наноно рассмотрены вопросы расширения сотрудничества между странами в области сельского хозяйства. Белорусской стороной передано М. С. Наноно приглашение от имени министра промышленности Республики Беларусь П.Пархомчика посетить Беларусь с визитом для ознакомления с промышленным потенциалом в области производства сельскохозяйственной техники и навесного оборудования.
Состоялась также встреча посла Беларуси с министром внутренних дел Нигерии Рауфом Арегбесолой. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества Беларуси и Нигерии в сфере безопасности, гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций, включая обмен визитами делегаций профильных министерств.
Фото: pixabay.com
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