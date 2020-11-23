Беларусь и Нигерия готовятся подписать межправительственное соглашение о сотрудничестве в области образования. Об этом сообщили в белорусской дипломатической миссии в Федеративной Республике Нигерия.
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Встреча представителей посольства и ректоров вузов Нигерии состоялась в соответствии с подготовкой к подписанию межправительственного соглашения о сотрудничестве в области образования.
Кроме того, в мероприятии приняли участие представители университетов Абуджи, штатов Бенуэ, Имо, Тараба и Экити.
Сообщается, что сторонами достигнута договоренность о проработке возможности организации совместного с белорусскими университетами обучения нигерийских граждан.
Фото: pixabay.com
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Беларусь и Нигерия намерены подписать соглашение о сотрудничестве в области образования
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