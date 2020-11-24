Это обсуждалось в рамках встречи заместителя министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Намибия в Российской Федерации и Республике Беларусь (по совместительству) Клеменсом Хандуукеме Кашуупулвой по случаю вручения им копий верительных грамот, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
Собеседники обсудили состояние и перспективы белорусско-намибийских отношений, сойдясь во мнении о необходимости существенной активизации взаимной торговли.
Как уточнили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства, особое внимание было уделено развитию договорно-правовой базы и созданию Совместного межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству.
Фото: МИД
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Беларусь и Намибия планируют создать межправительственный комитет по торгово-экономическому сотрудничеству
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