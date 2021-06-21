Беларусь и Намибия обсудили вопросы сотрудничества в сельском хозяйстве

В формате видеоконференции состоялась встреча посла Беларуси в ЮАР и Намибии (по совместительству) Александра Сидорука с министром сельского хозяйства, водных ресурсов и земельной реформы Намибии Калле Шлеттвайном, проинформировали sb.by в пресс-службе внешнеполитического ведомства нашей страны.



Стороны обсудили взаимодействие двух стран в сельском хозяйстве, включая возможности и модальности поставок белорусской сельскохозяйственной техники и оборудования в рамках программ механизации сельского хoзяйства Намибии. Калле Шлеттвайн выразил интерес к предлoжениям по обучению студентов в высших учебных заведениях Беларуси по сельскохoзяйственным специальнoстям.



Отдельное внимание было уделено перспективам подписания меморандума о сотрудничестве между аграрными ведомствами Беларуси и Намибии.