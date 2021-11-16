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Беларусь и Монголия обсудили сотрудничество в сфере предотвращения и ликвидации последствий ЧС

16 ноября Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Монголии Дмитрий Горелик встретился с руководителем Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Монголии Гомбожавын Ариунбуяном. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.


Стороны обсудили реализацию проекта по поставке Государственному агентству по чрезвычайным ситуациям Монголии партии противопожарных и аварийно-спасательных машин на шасси МАЗ, а также дальнейшие перспективы сотрудничества и формирования двусторонней договорно-правовой базы в сфере предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Фото МИД Беларуси 
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