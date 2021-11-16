Беларусь и Монголия обсудили сотрудничество в сфере предотвращения и ликвидации последствий ЧС

Стороны обсудили реализацию проекта по поставке Государственному агентству по чрезвычайным ситуациям Монголии партии противопожарных и аварийно-спасательных машин на шасси МАЗ, а также дальнейшие перспективы сотрудничества и формирования двусторонней договорно-правовой базы в сфере предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.Фото МИД Беларуси