Беларусь и Монголия обсудили сотрудничество в сфере предотвращения и ликвидации последствий ЧС

16 ноября Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Монголии Дмитрий Горелик встретился с руководителем Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Монголии Гомбожавын Ариунбуяном. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Стороны обсудили реализацию проекта по поставке Государственному агентству по чрезвычайным ситуациям Монголии партии противопожарных и аварийно-спасательных машин на шасси МАЗ, а также дальнейшие перспективы сотрудничества и формирования двусторонней договорно-правовой базы в сфере предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Фото МИД Беларуси