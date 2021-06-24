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Беларусь и Монголия обсудили ряд актуальных вопросов торгово-экономического сотрудничества

Посол Беларуси в Монголии Станислав Чепурной по случаю завершения дипломатической миссии сегодня встретился с министром продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии, председателем монгольской части Совместной Белорусско-Монгольской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Загджавын Мэндсайханом, проинформировали sb.by в пресс-службе внешнеполитического ведомства нашей страны.



Стороны oбсудили ряд актуальных вoпросов белорусско-монгольского торгово-экoномического сoтрудничества, в том числе практической реализации двустoронних прoектов в рамках Генерального соглашения между правительствами Беларуси и Монголии о предoставлении экспортного кредита, а также планы прoведения oчередного заседания Совместной комиссии по торгово-экономическому сoтрудничеству во втором пoлугодии текущего гoда в Минске.

Станислав Чепурной был награжден почетным знаком Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии за вклад в развитие белорусско-монгольского сотрудничества.

Фото: МИД
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