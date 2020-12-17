Это произошло в рамках телефонного разговора министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокоем, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Главы МИД двух стран обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня и взаимодействия Беларуси и Молдовы на международных площадках.
Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, по итогам встречи намечены шаги по дальнейшему развитию белорусско-молдавского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарных сферах.
Также в МИД добавили, что собеседники обменялись информацией о предпринимаемых в двух странах мерах по противодействию распространению коронавируса.
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Беларусь и Молдова обсудили взаимодействие на международных площадках
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