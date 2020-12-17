Беларусь и Молдова обсудили взаимодействие на международных площадках

Главы МИД двух стран обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня и взаимодействия Беларуси и Молдовы на международных площадках.Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, по итогам встречи намечены шаги по дальнейшему развитию белорусско-молдавского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарных сферах.Также в МИД добавили, что собеседники обменялись информацией о предпринимаемых в двух странах мерах по противодействию распространению коронавируса.