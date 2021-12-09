Беларусь и Международный комитет Красного Креста обсудили актуальные направления взаимодействия

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник 8 декабря провел встречу с главой региональной Делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Беларуси, России и Молдове Ихтияром Аслановым. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями об актуальных направлениях взаимодействия Беларуси и МККК, включая подготовку плана сотрудничества белорусских государственных органов и организаций с Комитетом на 2022 год.
Cергей Алейник проинформировал собеседника о подходах Беларуси в отношении ситуации с беженцами на западной границе страны, в том числе по вопросу оказания гуманитарной помощи по линии МККК. Ихтияр Асланов положительно оценил принимаемые Беларусью меры, особо выделил работу Белорусского Общества Красного Креста.
Стороны отметили высокий уровень взаимопонимания и поддержки в решении гуманитарных вопросов, а также выразили готовность продолжать конструктивное сотрудничество.
Фото: mfa.gov.by