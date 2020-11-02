Беларусь и Международный торговый центр проведут онлайн-семинар по теме электронной торговли

Юрий Амбразевич поздравил Памелу Коук-Хамильтон с назначением на должность руководителя Международного торгового центра и обозначил практическую значимость сотрудничества Беларуси с МТЦ по вопросам международной торговли, коммерческой дипломатии, повышения конкурентоспособности и экспортного потенциала белорусских малых и средних предприятий, а также женского предпринимательства.По итогам встречи достигнута предварительная договоренность о проведении совместного онлайн-семинара по вопросам электронной торговли для содействия белорусским предприятиям по выходу на международные рынки.