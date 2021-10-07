Беларусь и Международная организация по миграции подтвердили заинтересованность в развитии взаимодействия

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В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество Беларуси с МОМ в рамках программной деятельности организации, включая вопросы управления границами, содействия добровольному возвращению мигрантов и оказания им необходимой помощи, в том числе медицинской.Подтверждена заинтересованность в дальнейшем развитии данных и иных направлений взаимодействия.