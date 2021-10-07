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Беларусь и Международная организация по миграции подтвердили заинтересованность в развитии взаимодействия

Заместитель Министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник 7 октября встретился с Представителем Международной организации по миграции (МОМ) в Беларуси Махым Оразмухаммедовой. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе МИДа. 

Фото: mfa.gov.by

В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество Беларуси с МОМ в рамках программной деятельности организации, включая вопросы управления границами, содействия добровольному возвращению мигрантов и оказания им необходимой помощи, в том числе медицинской.

Подтверждена заинтересованность в дальнейшем развитии данных и иных направлений взаимодействия.
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