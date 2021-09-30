Беларусь и Ливан подтвердили заинтересованность в активизации всестороннего взаимодействия стран в торгово-экономической сфере

Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Николай Борисевич 30 сентября встретился с Чрезвычайным и полномочным послом Ливана в Российской Федерации и Республике Беларусь (по совместительству) Шауки Бу Нассаром по случаю вручения им копий верительных грамот. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
В ходе встречи стороны подтвердили заинтересованность в активизации всестороннего белорусско-ливанского взаимодействия, в первую очередь в торгово-экономической сфере.
Особое внимание было уделено организации консультаций по политическим вопросам между министерствами иностранных дел двух стран и очередного заседания совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Фото: МИД