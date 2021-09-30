Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.91
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Беларусь и Ливан подтвердили заинтересованность в активизации всестороннего взаимодействия стран в торгово-экономической сфере

Беларусь и Ливан подтвердили заинтересованность в активизации всестороннего взаимодействия стран в торгово-экономической сфере

Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Николай Борисевич 30 сентября встретился с Чрезвычайным и полномочным послом Ливана в Российской Федерации и Республике Беларусь (по совместительству) Шауки Бу Нассаром по случаю вручения им копий верительных грамот. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.


В ходе встречи стороны подтвердили заинтересованность в активизации всестороннего белорусско-ливанского взаимодействия, в первую очередь в торгово-экономической сфере.

Особое внимание было уделено организации консультаций по политическим вопросам между министерствами иностранных дел двух стран и очередного заседания совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Фото: МИД
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы