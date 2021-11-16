SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.47
EUR: 2.81
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Беларусь и Лига арабских государств обсудили развитие сотрудничества в сферах сельского хозяйства и науки

Беларусь и Лига арабских государств обсудили развитие сотрудничества в сферах сельского хозяйства и науки

Постоянный представитель Республики Беларусь при Лиге арабских государств Сергей Терентьев 15 ноября встретился с заместителем генерального секретаря Лиги арабских государств по международным политическим вопросам Халедом аль-Хаббасом. Об этом сообщается на сайте посольства нашей страны в Египте.


Стороны обсудили текущее сотрудничество Республики Беларусь с Лигой арабских государств, а также специализированными учреждениями при организации, в том числе в сферах сельского хозяйства, образования, науки.

– Особое внимание собеседники уделили празднованию 15-летнего юбилея участия Республики Беларусь в деятельности ЛАГ в 2022 году, – уточняется в сообщении.

Фото: сайт посольства Беларуси в Египте
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы