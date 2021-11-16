Беларусь и Лига арабских государств обсудили развитие сотрудничества в сферах сельского хозяйства и науки

Постоянный представитель Республики Беларусь при Лиге арабских государств Сергей Терентьев 15 ноября встретился с заместителем генерального секретаря Лиги арабских государств по международным политическим вопросам Халедом аль-Хаббасом. Об этом сообщается на сайте посольства нашей страны в Египте.
Стороны обсудили текущее сотрудничество Республики Беларусь с Лигой арабских государств, а также специализированными учреждениями при организации, в том числе в сферах сельского хозяйства, образования, науки.
– Особое внимание собеседники уделили празднованию 15-летнего юбилея участия Республики Беларусь в деятельности ЛАГ в 2022 году, – уточняется в сообщении.
Фото: сайт посольства Беларуси в Египте