Беларусь и ЛАГ договорились о визите руководителя Арабской организации сельхозразвития

Во время визита в Судан Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Арабской Республике Египет, постоянный представитель Республики Беларусь при Лиге арабских государств (ЛАГ) Сергей Терентьев провел встречу с генеральным директором Арабской организации сельскохозяйственного развития ЛАГ Ибрагимом Адамом аль-Духейри. Об этом sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Египте.
Стороны отметили значительный потенциал для развития взаимодействия между специализированными учреждениями ЛАГ и белорусскими организациями и научно-исследовательскими центрами в областях семеноводства, ирригации, механизации сельского хозяйства, экологии и лесного хозяйства, подготовки технических и научных кадров.
- Достигнута договоренность об организации в среднесрочной перспективе визита Ибрагима Адама аль-Духейри в Беларусь, - говорится в сообщении загранучреждения.
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