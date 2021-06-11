Беларусь и ЛАГ договорились о визите руководителя Арабской организации сельхозразвития

Стороны отметили значительный потенциал для развития взаимодействия между специализированными учреждениями ЛАГ и белорусскими организациями и научно-исследовательскими центрами в областях семеноводства, ирригации, механизации сельского хозяйства, экологии и лесного хозяйства, подготовки технических и научных кадров., - говорится в сообщении загранучреждения.