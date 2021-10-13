Беларусь и Кыргызстан обсудили взаимодействие в рамках интеграционных объединений

Это произошло в рамках встречи министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с министром иностранных дел, внешней торговли и инвестиций Кыргызстана Русланом Казакбаевым, проинформировали sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
В пресс-службе отметили, что в ходе беседы главы МИД двух стран обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, актуальные вопросы международной повестки дня, взаимодействие в рамках интеграционных объединений, в том числе с учетом председательства Беларуси в СНГ. «Подчеркнута важность дальнейшего развития активных и содержательных контактов по линии внешнеполитических ведомств Беларуси и Кыргызстана», – говорится в сообщении.
«По итогам встречи намечены шаги по дальнейшему развитию белорусско-кыргызского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, взаимной поддержке на международной арене», – подытожили в МИД Беларуси.
Фото: МИД Беларуси