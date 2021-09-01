Беларусь и Кыргызстан обсудили вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Кыргызской Республике Андрей Страчко 1 сентября встретился с заместителем председателя кабинета министров – министром экономики и финансов Кыргызстана, председателем кыргызской части межправительственной белорусско-кыргызской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Акылбеком Жапаровым. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе МИД.
Фото: mfa.gov.by
В ходе встречи были обсуждены перспективные направления двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе в сфере промышленной кооперации и создания совместных производств, развития лизинговых и финансовых схем поставок техники и оборудования, расширения взаимодействия в области образования.
Особое внимание уделено вопросам подготовки очередного заседания межправительственной комиссии.