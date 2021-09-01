Беларусь и Кыргызстан обсудили вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества

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В ходе встречи были обсуждены перспективные направления двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе в сфере промышленной кооперации и создания совместных производств, развития лизинговых и финансовых схем поставок техники и оборудования, расширения взаимодействия в области образования.Особое внимание уделено вопросам подготовки очередного заседания межправительственной комиссии.