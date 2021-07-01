Это произошло в ходе встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Кыргызстане Андрея Страчко с Заместителем Председателя Кабинета министров — Министром экономики и финансов Кыргызстана, сопредседателем Межправительственной Белорусско-Кыргызской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Акылбеком Жапаровым. Данную новость sb.by сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
В МИД уточнили, что собеседники обсудили актуальные вопросы торгово-экономического взаимодействия двух стран и перспективы наращивания взаимного товарооборота. При этом отдельное внимание стороны уделили подготовке 10-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
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Беларусь и Кыргызстан обсудили перспективы наращивания взаимного товарооборота
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