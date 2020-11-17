Это произошло в рамках встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Кыргызстане Андрея Страчко с министром иностранных дел Кыргызстана Русланом Казакбаевым, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Обмениваясь мнениями о состоянии отношений двух стран, представители МИД Беларуси и Кыргызстана подчеркнули их неизменно дружественный характер.
Также в ходе встречи собеседники обсудили перспективы наращивания торгово-экономического сотрудничества и другие направления развития белорусско-кыргызского взаимодействия. Пример таковых – укрепление культурных связей между государствами и возможность проведения политических межмидовских консультаций, как уточняется на сайте МИД Кыргызстана.
Фото: mfa.gov.kg
Опубликовано:
849
Беларусь и Кыргызстан обсудили перспективы наращивания торгово-экономического сотрудничества
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter