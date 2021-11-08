Беларусь и Кувейт провели первые в истории отношений политические консультации

В Кувейте прошел первый в истории двусторонних отношений раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и Кувейта. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Николай Борисевич, кувейтскую – замминистра иностранных дел по странам Европы Насер аль-Гейн. Во время переговоров коллеги обсудили направления двустороннего сотрудничества, в том числе с учетом предстоящей в 2022 году тридцатилетней годовщины установления дипломатических отношений между Беларусью и Кувейтом.
– Достигнуто принципиальное согласие о повышении уровня и интенсификации политического диалога между двумя странами в ближайшее время, развитии договорно-правовой базы, поддержании высокого уровня взаимодействия в международных организациях, – пояснили в пресс-службе МИД Беларуси.
Особое внимание во время переговоров было уделено активизации торгово-экономического сотрудничества, возобновлению работы совместной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству, дальнейшему содействию развитию деловых контактов. Обсуждены также перспективы взаимодействия в области образования, культуры и туризма.
Фото: mfa.gov.by