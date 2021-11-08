Беларусь и Кувейт обсудили активизацию контактов между деловыми кругами двух стран

8 ноября в рамках визита в Государство Кувейт для участия в белорусско-кувейтских межмидовских консультациях заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Николай Борисевич провел ряд двусторонних встреч. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе МИД.
В ходе беседы с сопредседателем кувейтской части Совместной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству и.о. заместителя министра финансов Асиль аль-Саад аль-Менаифи была подчеркнута важность возобновления полноценной работы комиссии и поддержано предложение белорусской стороны о проведении заседания комиссии в первой половине 2022 года. На встрече были также обсуждены некоторые организационные вопросы работы данного двустороннего органа, а также тематического наполнения его следующего заседания.
На встрече с председателем Торгово-промышленной палаты Кувейта Мухаммедом аль-Сакром затронуты вопросы активизации контактов между деловыми кругами двух стран. Обсуждена возможность организации визита делегации представителей деловых кругов Беларуси в Кувейт в привязке к проведению очередного заседания Совместной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству. Кувейтская сторона подтвердила готовность интенсифицировать контакты с Белорусской торгово-промышленной палатой, в том числе с учетом переданного приглашения руководителю Торгово-промышленной палаты Кувейта посетить Беларусь.
На встрече с генеральным директором Кувейтского фонда арабского экономического развития Марваном аль-Ганемом обсуждены ход реализации проекта строительства Гродненского областного клинического онкологического диспансера, а также перспективы софинансирования фондом очередного проекта социальной направленности в Беларуси.
Фото: mfa.gov.by