Беларусь и Колумбия обсудили укрепление межпарламентского взаимодействия и культурных связей

25–27 октября 2021 года заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков посещает Республику Колумбия.Так, 25 октября Шестаков встретился с председателем палаты депутатов национального конгресса Колумбии Дженнифер Ариас и членами Группы дружбы парламента Колумбии с Парламентом Беларуси. В рамках встречи была подчеркнута заинтересованность в развитии сотрудничества двух стран по широкому спектру направлений, а также в укреплении межпарламентского взаимодействия.Заместитель главы МИД также встретился с и.о. министра культуры Колумбии Хосе Арготе. Стороны обсудили перспективы укрепления белорусско-колумбийских культурных связей, уделили внимание взаимодействию по линии художественных коллективов, театральных учреждений, музеев и галерей, возможности организации совместных выставок, обмена экспертами в сфере искусства.По итогам встречи подписан Меморандум о взаимопонимании между министерствами культуры Беларуси и Колумбии. Колумбийской стороне предложено также стать постоянным участником международных культурных мероприятий в Беларуси, включая ежегодный фестиваль искусств “Славянский базар в Витебске”, а также развивать сотрудничество в сфере применения высоких технологий в искусстве. В этот же день заместитель главы белорусского внешнеполитического ведомства принял участие в церемонии открытия Посольства Беларуси в Колумбии. На мероприятии присутствовали представители государственных органов, деловых кругов и академического сообщества Колумбии. Евгений Шестаков подчеркнул значимость Колумбии для Беларуси как перспективного партнера в Латинской Америке, нацеленность на развитие межгосударственного диалога, конструктивного сотрудничества в международных организациях, а также заинтересованность в выстраивании системы обмена опытом в различных сферах.Фото: пресс-службы МИД Беларуси