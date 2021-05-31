28 мая 2021 года состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Куба Александра Александрова с заместителем министра иностранных дел Кубы Анаянси Родригес Камехо. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.
Фото: mfa.gov.by
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-кубинской повестки дня, а также ход выполнения Плана совместных действий Правительства Республики Беларусь и Правительства Республики Куба по развитию торгово-экономического сотрудничества на краткосрочную перспективу.
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Беларусь и Куба обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества
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