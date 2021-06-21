В пятницу, 18 июня, состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Колумбия Николая Овсянко с председателем Палаты представителей Конгресса Колумбии Херманом Бланко, сообщили sb.by в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
– В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам развития взаимодействия Беларуси и Колумбии в различных сферах, – уточнили в ведомстве.
Подробно обсуждались темы касательно налаживания сотрудничества между парламентами двух республик.
Фото: посольство Беларуси в Эквадоре
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Беларусь и Колумбия обсуждают налаживание межпарламентского сотрудничества
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