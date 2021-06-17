Заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник встретился с послом Китайской Народной Республики в Беларуси Се Сяоюном. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Фото: mfa.gov.by
Собеседники отметили высокий уровень взаимной поддержки Беларуси и Китая на международных площадках.
Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия двух стран в международных организациях.
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Беларусь и КНР обсудили актуальные вопросы взаимодействия в международных организациях
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