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  2. Беларусь и китайский Чунцин намерены углублять взаимодействие в сфере логистики и транспорта

Беларусь и китайский Чунцин намерены углублять взаимодействие в сфере логистики и транспорта

Беларусь и китайский город Чунцин заинтересованы в углублении взаимодействия в сфере логистики и транспорта. Этот вопрос обсуждался на переговорах посла Беларуси в КНР Юрия Сенько с главой Канцелярии по логистике и портам города Чунцина Ба Чуанцзяном, сообщили корреспонденту sb.by в белорусской дипломатической миссии в Пекине.  


«Особое внимание было уделено взаимному увеличению железнодорожных контейнерных перевозок по маршруту «Китай – Европа – Китай» в рамках инициативы «Пояс и путь», – рассказали в посольстве.

В Чунцине Юрий Сенько также провел встречу с председателем правления корпорации Zongshen Industrial Group Цзо Цзуншэнем. Компания входит в число 500 крупнейших предприятий Китая и топ-100 компаний Чунцина, основными направлениями деятельности являются производство двигателей, мотоциклов, сельхозтехники.

Были обсуждены актуальные вопросы функционирования совместного предприятия ОАО «Гомсельмаш» и корпорации «Цзуншэнь», а также новые направления сотрудничества китайской компании с Республикой Беларусь.

Посол Беларуси посетил исследовательский центр одной из крупнейших китайских корпораций по производству автомобилей Changan Automobile Group. В ходе переговоров с руководством компании были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.


В рамках посещения Белорусского центра туристической и культурной продукции Юрий Сенько дал интервью центральному телевидению города Чунцина. Посол высоко оценил уровень и перспективы развития двустороннего сотрудничества китайского региона с Республикой Беларусь.

В посольстве отметили, что посещение города Чунцина стало первой региональной поездкой для нового посла Беларуси в КНР. Основным мероприятием визита явилась торжественная церемония открытия Генерального консульства Республики Беларусь в Чунцине, приуроченная к 29-й годовщине установления дипломатических отношений между Беларусью и Китаем.

 Фото посольства Беларуси в КНР
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