Беларусь и китайский Чунцин намерены углублять взаимодействие в сфере логистики и транспорта

– рассказали в посольстве.В Чунцине Юрий Сенько также провел встречу с председателем правления корпорации Zongshen Industrial Group Цзо Цзуншэнем. Компания входит в число 500 крупнейших предприятий Китая и топ-100 компаний Чунцина, основными направлениями деятельности являются производство двигателей, мотоциклов, сельхозтехники.Были обсуждены актуальные вопросы функционирования совместного предприятия ОАО «Гомсельмаш» и корпорации «Цзуншэнь», а также новые направления сотрудничества китайской компании с Республикой Беларусь.Посол Беларуси посетил исследовательский центр одной из крупнейших китайских корпораций по производству автомобилей Changan Automobile Group. В ходе переговоров с руководством компании были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.В рамках посещения Белорусского центра туристической и культурной продукции Юрий Сенько дал интервью центральному телевидению города Чунцина. Посол высоко оценил уровень и перспективы развития двустороннего сотрудничества китайского региона с Республикой Беларусь.В посольстве отметили, что посещение города Чунцина стало первой региональной поездкой для нового посла Беларуси в КНР. Основным мероприятием визита явилась торжественная церемония открытия Генерального консульства Республики Беларусь в Чунцине, приуроченная к 29-й годовщине установления дипломатических отношений между Беларусью и Китаем.Фото посольства Беларуси в КНР