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Беларусь и китайская провинция Ганьсу заинтересованы в развитии межрегиональных проектов

В Шанхае состоялась встреча временного поверенного в делах Беларуси в Китае Татьяны Харлап с делегацией провинции Ганьсу во главе с вице-губернатором Чэн Сяобо. Белорусская сторона была представлена дипломатами посольства Беларуси в Китае, генеральных консульств Беларуси в Чунцине и Шанхае, сообщается на официальном сайте посольства Беларуси в Китае.

Фото: архив БЕЛТА

В рамках встречи стороны обсудили текущее взаимодействие Беларуси и провинции Ганьсу в торгово-экономической, инвестиционной, культурной и образовательной сферах.

Стороны отметили высокий уровень отношений и взаимной поддержки в период острой фазы распространения пандемии коронавируса, в первую очередь – в части предоставления гуманитарной медицинской помощи.

С учетом имеющегося опыта и региональной специализации провинции Ганьсу в сфере традиционной китайской медицины, белорусская сторона приветствовала открытие в индустриальном парке «Великий камень» центра китайской медицины с участием компаний провинции Ганьсу.

Также договорились активизировать ход реализации проектов провинции в регионах Беларуси, отметили образцовые проекты, включая функционирование ресторана китайской кухни в Беларуси, создание центра исследования Беларуси на базе Ланьчжоуского финансово-экономического университета и так далее.
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