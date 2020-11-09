Беларусь и китайская провинция Ганьсу заинтересованы в развитии межрегиональных проектов

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В рамках встречи стороны обсудили текущее взаимодействие Беларуси и провинции Ганьсу в торгово-экономической, инвестиционной, культурной и образовательной сферах.Стороны отметили высокий уровень отношений и взаимной поддержки в период острой фазы распространения пандемии коронавируса, в первую очередь – в части предоставления гуманитарной медицинской помощи.С учетом имеющегося опыта и региональной специализации провинции Ганьсу в сфере традиционной китайской медицины, белорусская сторона приветствовала открытие в индустриальном парке «Великий камень» центра китайской медицины с участием компаний провинции Ганьсу.Также договорились активизировать ход реализации проектов провинции в регионах Беларуси, отметили образцовые проекты, включая функционирование ресторана китайской кухни в Беларуси, создание центра исследования Беларуси на базе Ланьчжоуского финансово-экономического университета и так далее.