В рамках Белорусско-Китайского межправительственного комитета по сотрудничеству создана комиссия по таможенному и карантинному сотрудничеству, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
"Комиссия станет практической площадкой для отработки всех вопросов доступа на рынки Китайской Народной Республики и создания логистических цепочек. Такой механизм двустороннего взаимодействия будет способствовать установлению и развитию контактов между таможенными и карантинными органами двух стран, разработке и реализации совместных планов мероприятий, программ действий и дорожных карт, наращиванию взаимовыгодных торговых и производственных связей между предприятиями и организациями двух стран", – говорится в сообщении ГТК.
В текущих эпидемиологических условиях и с учетом того, что рынки Беларуси и Китая представляют взаимный интерес для производителей и экспортеров двух стран, своевременное и оперативное решение вопросов минимизации регулятивных барьеров в сфере таможенных и карантинных правоотношений является особенно актуальным.
Таможня как важное звено в системе государственной власти играет ключевую роль в обеспечении упрощения процедур торговли для добросовестных участников внешнеэкономической деятельности.
Фото: архив БЕЛТА
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Беларусь и Китай создали комиссию по таможенному и карантинному сотрудничеству
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